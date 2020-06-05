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Общество

13:09

В Мурманской области частично затопило кладбище

происшествия общество погода

Фото: соцсети

Прокуратура Кировска в Мурманской области проверила городское кладбище после сообщений СМИ о подтоплении. Часть захоронений действительно залило талыми водами, как сообщает РИА Новости.

"Осмотром территории городского кладбища, расположенного в районе бывшего аэропорта в Кировске, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства обслуживающей организацией не обеспечено надлежащее содержание территории кладбища", – постановили в прокуратуре.

Отдельно было отмечено, что инцидент произошел из-за того, что на кладбище не обеспечена надлежащая система отвода воды.

Прокуратура Кировска внесла представление по устранению нарушений руководителю обслуживающей организации. В дальнейшем правоохранительная структура будет отслеживать ситуацию с кладбищем.

В Москве на фоне проливных дождей выпало 64 процента месячной нормы осадков за июнь. Согласно данным метеорологов, с 1 июня зафиксирован 51 миллиметр при норме в 80.

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