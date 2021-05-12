Сообщивший о "теракте" в школе житель Крыма рассказал о своих мотивах

16:31
Фото: ГУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Житель Крыма, которого задержали за размещение в соцсетях фейка о готовящемся вооруженном нападении на школу, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.
Мужчина объяснил, что такими действиями он пытался проверить оперативность работы специальных служб.
"Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно, возможно. Приехали очень быстро, задержали", – сказал он.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что житель села Амурского Красногвардейского района 1995 года рождения 11 мая разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьского.
Позже он был задержан.
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