Сообщивший о "теракте" в школе житель Крыма рассказал о своих мотивах

Фото: ГУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Житель Крыма, которого задержали за размещение в соцсетях фейка о готовящемся вооруженном нападении на школу, признался в содеянном и рассказал о своих мотивах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Мужчина объяснил, что такими действиями он пытался проверить оперативность работы специальных служб.

"Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество и как вычислят человека. Я не верил, что реально вычислят, а оказалось да, действительно, возможно. Приехали очень быстро, задержали", – сказал он.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что житель села Амурского Красногвардейского района 1995 года рождения 11 мая разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьского.

Позже он был задержан.

