Емельяненко отреагировал на сообщения о своем задержании

Фото: телеграм-канал Baza

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отрицает информацию СМИ, что московская полиция задержала его за распитие алкоголя в общественном месте.

"Глупости это все. Я дома", – заявил спортсмен телеканалу "Звезда". Такой комментарий журналистам удалось получить после второго звонка. До этого Емельяненко якобы бессвязно разговаривал и пытался нагрубить собеседнику.

Ранее сообщалось, что Емельяненко был задержан 12 мая на улице Восточной и доставлен в ОВД за нарушение общественного порядка.

Составлен протокол за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ "потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом". Санкция данной статьи предусматривает штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе заявил "Звезде", что Емельяненко не употреблял алкоголь и попал в отдел полиции по району Даниловский по вине других людей.

Факт задержания Агентству "Москва" подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. Однако фамилия нарушителя не называется. "Прибывший на место экипаж полиции обнаружил гражданина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции", – рассказал дежурный офицер.

В марте Емельяненко уже задерживали в городе Кисловодске за вождение в пьяном виде. Суд назначил ему десять суток административного ареста за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов. Также суд оштрафовал спортсмена на 30 тысяч рублей и лишил на полгода водительских прав.