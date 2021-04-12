Участник свадебного кортежа в Одинцове устроил стрельбу из автомобиля

Фото: Telegram-канал Hue

В подмосковном Одинцове участник свадебного кортежа устроил стрельбу из автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

"В 17:50 в воскресенье, 11 апреля, поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный во время свадебного мероприятия произвел несколько выстрелов из машины из неустановленного предмета", – рассказали в полиции.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее участники свадебного кортежа устроили затор на Варшавском шоссе в Москве. Очевидцы сняли на видео машины, украшенные цветами и флагами, которые останавливались посреди дороги и перекрывали движение.