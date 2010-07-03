Тело забитого камнями мужчины нашли в реке на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело мужчины, избитого до смерти, обнаружили в пойме реки Ичка на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп находился под железнодорожным мостом на улице Холмогорская. С места происшествия изъяли предполагаемые орудия преступления – три окровавленных камня. Также полиция нашла рюкзак, ботинки, документы и 500 рублей.

Выяснилось, что убитым является гражданин Киргизии 1990 года рождения. В столице он нигде не работал. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.