Водитель BMW X6 в центре Москвы обстрелял тракториста

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Водитель внедорожника BMW X6 с "блатными" номерами обстрелял водителя трактора в Пресненском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на пересечении улиц Садовая-Кудринская и Спиридоновка. Тракторист ранен, ему вызвали скорую помощь. На место происшествия выехала полиция.

В столичном главке МЧС подтвердили, что по данному адресу неизвестные произвели выстрелы в сторону уборочной техники, предположительно, из газового пистолета. Сейчас ведется розыск подозреваемых.

Ранее футболист "Спартака" Аяз Гулиев в Москве избил пешехода – американца Майка Коу Джона Эли, после того как задел его своим Mercedes.