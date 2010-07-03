Названа возможная причина падения легкомоторного самолета на Кубани

Фото: СК РФ

Возможной причиной падения частного легкомоторного самолета на Кубани стала неисправность закрылок, сообщает ТАСС.

Самолет СП-30 под управлением одного пилота совершил аварийную посадку на поле в хуторе Столяров Отрадненского района Краснодарского края.

Упал самолет между хуторами Романчуков и Стукановский около 13:15. В результате пострадал один человек – пилот самолета, который является жителем Башкирии. Сейчас он находится в травматологическом отделении больницы с ушибом грудной клетки и повреждением голеностопа.

Отмечается, что самолет был самодельным, а инцидент произошел во время пробного полета после сборки.