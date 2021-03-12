Почти 80 жильцов сгоревшего в Анапе дома разместят в санаториях

15:03
Фото: пресс-служба МЧС России/ТАСС
Власти Анапы решили временно разместить в санаториях почти 80 жильцов сгоревшего в городе мансардного дома, сообщает пресс-служба администрации города.
К приему людей готовы три анапских предприятия санаторно-курортного комплекса. Заявки на расселение оставили 78 человек, 24 из которых – дети.
Мэр Анапы Василий Швец ввел локальный режим ЧС из-за происшествия, поэтому пострадавшие смогут получить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Пожар на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Лазурной в Анапе произошел в 4:19. Площадь возгорания составила 3 150 квадратных метров. Пострадали 24 квартиры.
Из дома были эвакуировали 300 человек. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания привлекли 130 человек и 34 единицы техники.
Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы и проливают тлеющие очаги. Представители коммунальных служб проверяют инженерные сети здания и обходят квартиры. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту пожара.
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