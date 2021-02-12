СК завершил расследование дела о халатности при ликвидации разлива топлива в Норильске

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Следователи завершили расследование уголовного дела о халатности при ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске, говорится на сайте СК РФ.

"В ГСУ СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска Кулаев и исполняющий обязанности начальника данного управления Иващенко, получив сообщение о разливе, не приняли своевременных мер для локализации и ликвидации ЧП, что привело к разливу топлива.

Как уточняется, дело направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей его передачи в суд для рассмотрения по существу.

29 мая из резервуара хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Часть горюче-смазочных материалов оказалась в реке Амбарной. На работу ТЭЦ-3 инцидент не повлиял, пострадавших не было. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. Владимир Путин раскритиковал власти Красноярского края за запоздалую реакцию на происшествия.

В Ростехнадзоре рассматривали четыре версии того, почему произошла авария. По мнению экспертов, свою роль могли сыграть недостатки проектирования резервуара, нарушения при монтаже оборудования, климатическое воздействие или нарушение правил безопасности при эксплуатации.

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин, которого обвинили в халатности из-за произошедшей экологической катастрофы, был приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что виновники техногенных чрезвычайных происшествий должны нести ответственность, соответствующую размеру вреда.