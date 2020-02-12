Уволен устроивший вечеринку с блатными лозунгами следователь из Тюмени

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Уволен следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который устроил вечеринку с блатными лозунгами. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

"В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представили Следственного комитета по Тюменской области организовали проверку по факту опубликованного в интернете видео, на котором сотрудники СК отмечают праздник в честь повышения одного из работников следственного управления с выкрикиванием блатных лозунгов.

По данным СМИ, на видео запечатлены сотрудники полиции и следователь СК по Тюменской области. Проверка данного факта продолжается, после которой будет дана оценка поведению сотрудников.

