Стала известна причина утечки воды на Шереметьевской улице

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Скопление воды на Шереметьевской улице на северо-востоке Москвы образовалось из-за несанкционированной попытки подключения к пожарному гидранту. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

"Из-за несанкционированной попытки подключения к пожарному гидранту произошел излив воды на проезжую часть по улице Шереметьевская, 37, корпус 1", – сказано в сообщении в Twitter-аккаунте комплекса.

Аварийные бригады Мосводоканала оперативно устранили подтопление. Гидрант перекрыт. Отключений потребителей не было. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что ряд улиц северо-востока Москвы перекрыли из-за скопления воды. Перекрыты съезды с 15-го проезда Марьиной Рощи на Шереметьевскую улицу, с Шереметьевской улицы в направлении центра, а также на 15-й и 17-й проезды Марьиной Рощи. Специалисты локализовали утечку на проезжую часть. Движение восстановлено.