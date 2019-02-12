Военные ликвидировали угрозу ЧС на реке Бурея

Фото: Минобороны РФ

Военные ликвидировали затор на реке Бурея в Хабаровском крае. Уровень воды снизился на 43 сантиметра за сутки и почти сравнялся с уровнем воды в водохранилище, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерального агентства водных ресурсов Николая Ефимова.

В декабре прошлого года часть сопки обрушилась в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края и частично перекрыла русло реки Бурея. Сначала одной из версий произошедшего назвали падение метеорита, однако позднее ученые дали однозначное заключение: сопка обрушилась из-за оползня. В результате происшествия образовалась перемычка в водохранилище Бурейской ГЭС, что отсекло около 28 процентов полезной воды.

В весеннее половодье повышение уровня воды могло повлечь подтопление населенных пунктов, в первую очередь села Чекунда.

Ранее в Сети появилось видео подрыва тротила на месте затора на Бурейском водохранилище. В Минобороны рассказали, что для этого использовали более 56 тонн тротила.