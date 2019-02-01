Опубликовано видео подрыва завала на реке Бурея

Фото: кадр из видео телеканал "Звезда"

В Сети появилось видео подрыва тротила на месте затора на Бурейском водохранилище. Опубликовал его телеканал "Звезда".

На записи видно, как после отсчета военных происходит несколько мощных взрывов. После этого тяжелая техника начала расчищать место подрыва.

В Минобороны рассказали, что для этого использовали более 56 тонн тротила. Перед военными инженерами стоит задача образовать сообщение между двумя бассейнами, чтобы пошла вода.

11 декабря прошлого года в Бурейское водохранилище обрушился скальный массив. Если до паводков затор не расчистят, близлежащие населенные пункты затопит.