Минздрав Омской области прокомментировал увольнение травматолога

Фото: "Омск онлайн"

В Минздраве Омской области прокомментировали увольнение травматолога, который отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты. По данным ведомства, коллеги врача заметили его "странное поведение" с начала смены.

"По факту нахождения врача в нетрезвом состоянии на рабочем месте министерство здравоохранения проводит проверку, а также по факту так называемых приписок пациентов, указанных в статье", – приводит портал "НГС. Новости. Омск" комментарий министерства.

В Минздраве подтвердили, что врач-травматолог написал заявление об увольнении.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором врач-травматолог жаловался на плохие условия труда. Он отказался принимать пациентов и уволился. Кроме того, на видео врач признался, что выпил.