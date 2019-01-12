Авария с участием четырех машин произошла на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовая авария произошла на 17-м километре МКАД, передает телеканал Москва 24.

По информации ГИБДД, четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне магистрали. Из-за ДТП на участке возник затор.

РИА Новости сообщает, что движение автотранспорта ограничено по двум из пяти полос на МКАД из-за аварии. Уточняется, что грузовая машина, перевозившая бетонные плиты, наехала на разделительную полосу.