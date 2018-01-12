Школьник в Мурманской области умер на тренировке по самбо

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Школьник умер 12 января на тренировке по самбо в Кировске Мурманской области.

По предварительным сведения, мальчику 2009 года рождения стало плохо на тренировке в школе. Тренер вызвал скорую помощь, прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, но ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. Проверку начала городская прокуратура.

Как передает ТАСС, все необходимые медосмотры мальчик проходил, противопоказаний у него не выявили. Прокуратура даст оценку соблюдения требования при проведении медосмотров и качества медицинской помощи.