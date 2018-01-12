В Омске завели дело после взрыва газа в жилой пятиэтажке

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Хлопок бытового газа произошел в жилой пятиэтажке в Омске, в результате пострадали дети. Следственный комитет по области возбудил дело по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент случился 12 января в 17:20 в доме № 9 по улице 5-й Кордной. Пострадало четверо детей, их госпитализировали с ожогами. В числе пострадавших было также четверо взрослых, сообщает пресс-служба СК РФ. Для установления степени тяжести вреда, причиненного им, проведут экспертизы.

Ранее сообщалось, что взрыв спровоцировал пожар. Его площадь составила 50 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 жителей.