Муляж взрывного устройства обнаружили на улице в подмосковной Балашихе

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Муляж самодельного взрывного устройства обнаружили в Балашихе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 11 января.

Предмет, похожий на бомбу, неизвестный заложил на Владимирской улице. Экспертиза показала, что это муляж.