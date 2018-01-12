Двое вооруженных людей попытались ограбить банк на юго-западе Москвы

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Вооруженные неизвестные попытались ограбить отделение банка на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 11 января в отделении банка на улице Профсоюзная, 5/9.

В помещение вошли двое граждан в медицинских масках. Угрожая сотрудникам похожим на пистолет предметом, они потребовали передать им деньги из кассы. Сотрудница банка отказала им, и злоумышленники брызнули ей в лицо неизвестной жидкостью из баллончика и скрылись.

Пострадавшая получила химические ожоги лица и глаз и обратилась за медицинской помощью. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.