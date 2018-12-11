Сотрудник Минтруда получил травмы из-за неисправного лифта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лифт вышел из строя в здании министерства труда России на улице Ильинка в Москве. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

"Сегодня в Минтруде России вышел из строя один из лифтов. Пострадал один работник министерства. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения, где проходит диагностику состояния организма", – сказано в сообщении.

В ведомстве провели внутреннее расследование несчастного случая на производстве. По информации СМИ, кабина лифта пролетела 4 этажа.