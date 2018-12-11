Ракета ЗРК "Витязь" самоуничтожилась на испытаниях в Астраханской области

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Одна из ракет зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" самоуничтожилась в воздухе во время испытательных стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Это произошло 7 декабря. Неудачный пуск прошел без негативных последствий, никто не пострадал. Повреждений на земле также нет. Ракета упала на территории полигона, за его пределы не улетела. Возгорание после падения быстро ликвидировали.

С-350 "Витязь" – зенитный ракетный комплекс средней дальности с максимальным радиусом поражения целей 60 километров и максимальной высотой поражения 30 километров. Комплекс разработал концерн ВКО "Алмаз-Антей", ЗРК предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Одна пусковая установка вооружена 12 зенитными ракетами.