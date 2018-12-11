Очевидцы рассказали о начале пожара в Щелкове

Возгорание на мебельной фабрике в подмосковном Щелкове произошло во время обеда. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала сотрудница предприятия по имени Анастасия.

Со слов женщины, в самом начале она и ее коллеги услышали хлопок, но не придали ему значения. Затем в помещении открылась дверь, и люди услышали призывы к бегству.

"Кто-то крикнул: "Бегом, бегом!" Мы вышли на улицу и увидели, что крыша горит. Нам ничего не говорили. Мы постояли, посмотрели, как все сгорело, и отпустили нас домой", – говорит Анастасия.

В настоящее время пожар ликвидирован. Первоначально пламя охватило 800 квадратных метров, а затем разрослось до тысячи "квадратов". На месте ЧП работают две лаборатории для замера концентрации вредных веществ в воздухе.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья подтвердили информацию о двух пострадавших. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в СМИ появилась информация, что число пострадавших при пожаре в Щелкове возросло до трех человек. Отмечалось, что все они являются работниками склада.