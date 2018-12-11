Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

11 декабря, 16:44

Главная / Новости /

Очевидцы рассказали о начале пожара в Щелкове

"Кто-то крикнул: "Бегом, бегом!". Очевидцы – о пожаре в Щелкове
происшествия пожар эксклюзив

Возгорание на мебельной фабрике в подмосковном Щелкове произошло во время обеда. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала сотрудница предприятия по имени Анастасия.

Со слов женщины, в самом начале она и ее коллеги услышали хлопок, но не придали ему значения. Затем в помещении открылась дверь, и люди услышали призывы к бегству.

"Кто-то крикнул: "Бегом, бегом!" Мы вышли на улицу и увидели, что крыша горит. Нам ничего не говорили. Мы постояли, посмотрели, как все сгорело, и отпустили нас домой", – говорит Анастасия.

В настоящее время пожар ликвидирован. Первоначально пламя охватило 800 квадратных метров, а затем разрослось до тысячи "квадратов". На месте ЧП работают две лаборатории для замера концентрации вредных веществ в воздухе.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья подтвердили информацию о двух пострадавших. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в СМИ появилась информация, что число пострадавших при пожаре в Щелкове возросло до трех человек. Отмечалось, что все они являются работниками склада.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать