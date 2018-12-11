Число пострадавших при пожаре в Щелкове возросло до 3 человек

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Число пострадавших при пожаре в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелкове возросло до трех человек, сообщает РИА Новости. Все они работники склада.

Одного из них госпитализировали, двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Ранее огонь локализовали на площади в тысячу квадратных метров. Пожар вспыхнул в двухэтажном здании мебельной фабрики на улице Фабричная. Пожару уже присвоили второй ранг сложности.

Спасатели МЧС запросили дополнительные силы. К тушению пожара сейчас привлечены 71 человек и 22 единицы техники.

На место возгорания выехали две лаборатории для замеров воздуха.