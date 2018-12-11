Пожар на фабрике в Щелкове потушили

11 декабря, 16:28
Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Московской области
Пожар площадью 1000 квадратных метров на мебельной фабрике в Щелкове потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"Пожар на улице Фабричная, 1 в городе Щелково в Московской области на площади тысяча квадратных метров ликвидирован. В результате происшествия пострадали два человека", – сказал представитель ведомства, передает ТАСС.
В пресс-службе Минздрава Подмосковья подтвердили информацию о двух пострадавших. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в СМИ появилась информация, что число пострадавших при пожаре в подмосковном Щелкове возросло до трех человек. Отмечалось, что все они являются работниками склада.
Пожар вспыхнул в двухэтажном здании мебельной фабрики на улице Фабричная. Ему был присвоен второй ранг сложности. В ходе тушения специалистам МЧС пришлось запрашивать дополнительные силы. На место возгорания выехали две лаборатории для замеров воздуха.
В Щелкове ликвидирован пожар на складе мебельной фабрики
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: