Пожар на фабрике в Щелкове потушили

Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Московской области

Пожар площадью 1000 квадратных метров на мебельной фабрике в Щелкове потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар на улице Фабричная, 1 в городе Щелково в Московской области на площади тысяча квадратных метров ликвидирован. В результате происшествия пострадали два человека", – сказал представитель ведомства, передает ТАСС.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья подтвердили информацию о двух пострадавших. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в СМИ появилась информация, что число пострадавших при пожаре в подмосковном Щелкове возросло до трех человек. Отмечалось, что все они являются работниками склада.

Пожар вспыхнул в двухэтажном здании мебельной фабрики на улице Фабричная. Ему был присвоен второй ранг сложности. В ходе тушения специалистам МЧС пришлось запрашивать дополнительные силы. На место возгорания выехали две лаборатории для замеров воздуха.

