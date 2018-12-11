Концентрация вредных веществ в воздухе из-за пожара в Щелкове не превышена

11 декабря, 16:44
Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Московской области
Концентрация вредных веществ в воздухе из-за пожара на мебельной фабрике в Щелкове не превышает нормы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Анализ проб воздуха показал допустимую концентрацию, угроза населению отсутствует", – сказали в ведомстве, передает РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожар площадью 1000 квадратных метров на мебельной фабрике в Щелкове потушили. Согласно официальным данным, в результате происшествия пострадали два человека. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Щелкове ликвидирован пожар на складе мебельной фабрики
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