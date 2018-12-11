В Подмосковье ограбили дом тренера сборной по фехтованию

11 декабря, 15:34
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Главный тренер российской сборной по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что из его частного дома пропали часы и ювелирные изделия. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, неизвестные проникли в помещение через второй этаж. "Какие-то ненормальные. Мы их вспугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения", – поведал Мамедов.
Он также привел слова директора поселка, заявившего, что в тот же вечер воры пытались забраться в еще пять домов. Тренер предположил, что грабители, не знали, к кому они забрались.
"Вчера по их следам шла полиция. Они ушли в лес в сторону Митина. Было уже темно, снег в лесу, их не смогли настигнуть", – заключил двукратный олимпийский чемпион.
Ранее подмосковный главк МВД заявил о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, но не стал уточнять никаких подробностей.
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