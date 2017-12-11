Певица Лера Массква попала в больницу с ожогами после пожара

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сильный пожар произошел в квартире певицы Леры Массквы, где она проживает с мужем и сыном. Артистку доставили в больницу с ожогами руки и отравлением угарным газом.

Возгорание произошло ночью в доме на проспекте Маршала Жукова. Пожар быстро ликвидировали спасатели, однако жильцы квартиры успели пострадать, сообщает РЕН ТВ.

Сын артистки получил отравление угарным газом, а муж – отравление и ожоги. Как сообщили очевидцы, семья Массквы просила соседей о помощи.