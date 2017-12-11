Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на северо-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожарные ликвидировали пожар в квартире на северо-западе столице. Возгорание произошло на десятом этаже жилого дома.

"Ликвидирован пожар в квартире по адресу: проспект Маршала Жукова дом 37, квартира 2, в двухкомнатной комнатной квартире на 10 этаже, на площади 30 квадратных метров личных вещей и мебели", – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в своем Twitter.

Сотрудники МЧС также вывели из близлежащих квартир троих человек. Информации о пострадавших пока не поступало.