Невидимые хакеры провели 20 атак на банки в России и США

11 декабря, 09:40
Фото: depositphotos/Frank-Peters
Хакерская группировка MoneyTaker провела 20 успешных атак на банки и другие организации на территории России, США и Великобритании за последние шесть месяцев.
Как рассказали специалисты Group-IB, средний ущерб одной атаки в Штатах составлял примерно 500 тысяч долларов. Русскоязычная группировка успешно маскировала свою деятельность с 2016 года, используя инструменты для заметания следов, сообщает "Газета.ру".
MoneyTaker использует общедоступные инструменты, поэтому установить причастность хакеров к атаке становится значительно сложнее, пояснил руководитель департамента киберразведки Group-IB Дмитрий Волков. "Кроме того, инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили дважды, что свидетельствует о недостаточно качественном расследовании первого нападения", – добавил он. По словам специалиста, компания впервые смогла раскрыть связи между 20 инцидентами.
Ранее сообщалось, что группа хакеров похитила с криптовалютной биржи биткойны на сумму почти в 70 миллионов долларов. Торговая площадка ведет собственное расследование инцидента.
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