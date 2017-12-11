Спасатели нашли обломки пропавшего в Иркутской области вертолета

Фото: портал Москва 24/Елена Долматова

На льду Братского водохранилища в Иркутской области обнаружили место аварийной посадки и обломки частного вертолета, который пропал 7 декабря.

Как сообщает "Российская газета", обломки с воздуха обнаружил вертолет МЧС России при облете территории. Они найдены на льду Кочегаринского залива, однако посадку там произвести невозможно, поэтому вертолет будет высаживать спасателей в ближайшем поселке. Уже оттуда они будут добираться до места ЧП на снегоходах.

О том, что частный вертолет Eurocopter AS 350 пропал после вынужденной посадки, сообщалось 7 декабря. На борту машины находилось два человека.

Вертолет вылетел в 12:38 (7:38 по московскому времени) по маршруту город Братск – поселок Чистый. Экипажу пришлось совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности.

После посадки связь с машиной была потеряны. По факту пропажи вертолета организована доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.