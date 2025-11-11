Птицефабрика в Тюменской области прекратила отгрузку яйца из-за вспышки инфекции

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Птицефабрика "Пышминская" в Тюменской области полностью приостановила отгрузку яиц из-за ввода карантина, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на пресс-службу предприятия.

До этого в соцсетях и некоторых СМИ сообщалось, что на птицефабрике произошла вспышка инфекции.

В сообщении правительства говорится, что отгрузка яйца приостановлена до получения официального заключения о безопасности продукции. Кроме того, представители розничных сетей, дистрибьюторов, оптовых и розничных торговых партнеров уже оповещены о важности снятия товара с реализации.

В это же время птицефабрика начала локализацию распространения инфекции. Также вместе с федеральными и региональными органами и службами проводится расширенный лабораторный мониторинг.

До этого карантин ввели в областном центре Южно-Сахалинске и в двух селах соседнего Анивского округа. Это было связано с выявленным гриппом птиц на АО "Птицефабрика Островная". Эпизоотическим очагом определена территория птицефабрики, а угрожаемой зоной – площадь в радиусе 5 километров.

