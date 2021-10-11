Семь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в Японии

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Семь человек пострадали при обрушении пола в парке аттракционов в префектуре Хего в Японии. Об этом сообщает RT.
Трагедия произошла в пятиэтажном лабиринте парка аттракционов "Королевство игрушек".
В результате обрушения пола тяжелые травмы получили два человека, еще пять – ушибы и растяжения. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
На данный момент полиция организовала проверку по факту случившегося.
Ранее на юге Йемена в городе Аден взорвался заминированный автомобиль. По предварительной информации, целью была автоколонна с представителями власти города.