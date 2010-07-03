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Происшествия

14:56

Более пяти тысяч человек вступились за напавшего на школьников тюменского учителя

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала BAZA

Более пяти тысяч человек подписали петицию о восстановлении в должности учителя ОБЖ, напавшего на школьников во время урока в поселке Боровский Тюменской. Автором петиции выступил тюменский общественник Евгений Барсучевский, сообщает РИА Новости.

Петиция на имя главы Тюменской области Александра Моора и директора регионального департамента образования Алексея Райдера о восстановлении учителя в должности была опубликована в специально созданном паблике социальной сети "Вконтакте".

Барсучевский пояснил, что на опубликованной в сети видеозаписи не было начала конфликта, в связи с чем, по его мнению, не исключено, что всему предшествовали провокации от подростков. Он рассказал, что сам учитель уже связался с ним, поблагодарил за поддержку и выразил надежду, что ему разрешат вернуться в школу.

Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель хватает детей по очереди, толкает и кричит на них матом. На увольнении мужчины настояли в районном управлении образования. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку.

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