ДТП с участием четырех машин произошло в центре Москвы

Фото: Москва 24

Авария с участием четырех машин произошла на Кутузовском проспекте, передает телеканал Москва 24. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице, один человек пострадал в результате аварии.

"Примерно в 12:30 на Кутузовском проспекте напротив дома 31 произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек", – рассказали в ведомстве.



Два грузовых автомобиля ранее столкнулись на 31-ом километре МКАД в районе Бирюлево Западное, пострадал один человек.