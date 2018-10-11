Адвокат Кокорина заявил, что инициатором драки в кафе был Денис Пак

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Адвокат футболиста Александра Кокорина Олег Попов утверждает, что потасовку в кафе спровоцировал чиновник Минпромторга Денис Пак, сообщает Интерфакс.

Таким образом, по мнению защиты, обвинения Кокорина в хулиганстве необоснованны и должны быть переквалифицированы в "побои".

По версии адвоката, 8 октября Пак в ходе возникшего конфликта оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего футболист нанес Паку один удар. Во всех прочих инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал, заявил Олег Попов. Он также подчеркнул, что все участники конфликта уже принесли друг другу извинения.

Адвокат подчеркнул, что его позицию подтверждает опубликованная в интернете видеозапись из кафе. На ней видно, что конфликт возник спонтанно. В тот момент, когда Кокорин ударил Пака, другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали, что свидетельствует об отсутствии сговора.

Также Попов добавил, что футболист полностью готов ответить за свои действия, в связи с чем накануне он явился для допроса в ГСУ столичного главка МВД. Адвокат призвал исключить домыслы и дождаться итогов официального расследования.

МВД опубликовало видео с допроса Кокорина и Мамаева

Ранее сообщалось, что в отношении футболистов Мамаева и Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальный срок наказания по ней составляет семь лет. В ходе следствия было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. В ней речь идет о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору или организованной группой.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей одного из федеральных каналов. В больнице 33-летнему пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушибы лица.

Позже в кафе на Большой Никитской улице спортсмены устроили драку и избили главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Причиной его избиения мог стать конфликт на национальной почве.

Ранее стало известно, что FIFA взяла под особый контроль ситуацию с российскими футболистами. В UEFA также заявили, что в курсе произошедшего и пристально следят за развитием ситуации со спортсменами.