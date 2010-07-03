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16:01

В Подмосковье мужчина забетонировал тело брата в гараже

происшествия криминал

16:01

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Подмосковье арестовали 45-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве брата, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.

Как полагает следствие, в ноябре 2012 года во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в результате чего обвиняемый нанес родственнику удар рукой в область шеи. Потерпевший скончался на месте происшествия.

После убийства обвиняемый отвез тело в арендованный гараж в Подольске, положил его в ремонтную яму и залил раствором бетона. Останки обнаружили в апреле 2019 года, когда владельцы гаража проводили ремонт.

Злоумышленника установили и задержали. На допросе мужчина сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемый заключен под стражу.

Ранее жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей на рыбалке. Тела мужчин 1981 и 1982 годов рождения нашли 6 сентября на одном из островов в акватории реки Сухоны.

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происшествия криминал

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