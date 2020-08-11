Трех человек госпитализировали после ДТП с маршрутками в Иванове

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Трое из шести пострадавших при столкновении автобуса с двумя пассажирскими Газелями в Иванове госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Авария произошла утром на остановке общественного транспорта на Шереметевском проспекте. Автобус из-за технической неисправности не смог вовремя затормозить, из-за чего столкнулся с двумя маршрутными Газелями.

Всего травмы получили шесть человек. У двоих из них закрытые черепно-мозговые травмы, еще одного – травма челюсти.

Ранее один человек погиб в аварии с машиной скорой помощи в Благовещенске. Согласно предварительной версии, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем скорой помощи.