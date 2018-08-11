Двое человек погибли и один пострадал в ДТП на трассе "Урал" в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли и еще один пострадал в результате аварии, которая произошла на трассе М5 "Урал" в Коломенском городском округе. Об инциденте сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Как уточнили в МВД Агентству "Москва", на 96-м километре трассы М5 "Урал" столкнулись две машины. Оба автомобиля направлялись в сторону Москвы, а после столкновения съехали в кювет. По информации ведомства, в результате ДТП погибли мужчина и женщина. Кроме того, травмы получил несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей. Его отправили в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии.