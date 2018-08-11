Парашютист погиб при выполнении сложной фигуры пилотажа в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Парашютист погиб на аэродроме Большое Грызлово в Подмосковье при выполнении сложной фигуры пилотажа, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, выполняя фигуру "свуп", он ошибся в определении высоты разворота и в результате окончание маневра произошло на недопустимо малой высоте.

Попытавшись исправить ошибку, парашютист выполнил резкий разворот в противоположную сторону, однако ошибся с заданным местом приземления и врезался в административное здание на территории аэродрома.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту случившегося следствие проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.