Замглавы московского банка задержали за хищение 800 миллионов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывшего замглавы одного из коммерческих банков Москвы задержали за кражу 800 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

По данным правоохранителей, подозреваемый и еще несколько сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на указанную выше сумму денег.

Полученные деньги они перевели на счета подконтрольных банку организаций. Правда, не выполнили взятые на себя обязательства и не вернули средства на счета заемщика, а затем и на счета кредитора.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде залога.