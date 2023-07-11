У подозреваемого в убийстве школьницы в Челябинской области была "ужасная" репутация

Фото: телеграм-канал "112"

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Челябинской области стоял на учете у психиатра и имел ужасную репутацию, рассказала местная жительница. Она предположила, что поводом для убийства ребенка могло стать сексуальное влечение мужчины. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Всю жизнь был забитым человеком, никогда не мог за себя постоять. Мама бегала, дралась с мужиками за него. Потом у него начались пристрастия к мужчинам, отчего попал на учет к психиатру, в итоге выгнал из дома свою жену", – рассказала она.

Женщина предположила, что на вероятное убийство мужчину сподвигло его влечение к девочке. По ее словам, подозреваемый в том числе употреблял спиртные напитки и имел плохую репутацию в городе.

"У него ужасная репутация. Кроме оскорбительных слов, о нем по-другому не отзывались. По поводу агрессии к детям ничего сказать не могу, моя сестра была часто вхожа в их дом, никогда на него не жаловалась. Его дочь хорошая, хоть и немного со странностями", – отметила жительница Челябинской области.

Она добавила, что погибшая девочка была воспитанной и росла в нормальной семье, ее старшая сестра работала в местной школе преподавателем, мать женщина назвала скромной и хорошей, а по поводу отца она ничего не смогла сказать.

"Девочка была воспитанная, моя сестра и она были лучшими подругами. К поискам подключились очень много людей. Друг работает в полиции, выдернули всех, даже тех, кто был на выходном. Все надеялись найти девочку живой", – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту убийства школьницы. Уточнялось, что вечером воскресенья, 9 июля, ее видела подруга, после этого телефон школьницы стал недоступен. В ходе поисков девочки были найдены ее рюкзак и чехол от телефона.

Через два дня тело девочки было найдено в лесном массиве. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на ней многочисленные ножевые ранения.

Позже был найден подозреваемый, им оказался отец подруги погибшей школьницы. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об избрании мужчине наказания в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.



"Московский патруль": присяжные признали Бережного виновным в убийстве тюменской школьницы