На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за жары

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе предположили, что у дома начали смещаться сваи из-за установленной в городе аномальной жары. В правительстве региона добавили, что жильцов дома оперативно эвакуировали из здания.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил обеспечить жителей дома всем необходимым и максимально быстро провести обследование здания для установки причины происшествия. Он уточнил, что после получения результатов проверки будут приняты дальнейшие действия.

По данным властей, накануне в Аляске столбики термометров поднялись до 50 градусов тепла. В течение месяца дневные температуры держались на уровне 20 градусов.

