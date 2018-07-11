Почти три тысячи человек эвакуировали в Чите из-за паводка

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Около трех тысяч человек эвакуировали в Чите из-за затоплений территорий в Забайкалье, сообщает РИА Новости.

В администрации города уточнили, что в Центральном районе затоплено 18 дачных кооперативов, среди которых "Механизатор", "Энергетик", "Маяк", "Рассвет", "Машиностроитель", "Восход", "Луч", "Объединение", "Геолог", и эвакуировано 1316 человек.

В Железнодорожном районе спасли 98 человек, 35 из которых направили в пункты временного размещения, в Ингодинском районе эвакуировали 1446 человек и 45 направили в пункты временного размещения.

Восемь пунктов временного размещения с горячим питанием организовали в краевом центре.

Реки вышли из берегов 8 июля. Паводки, по силе которых Чита не видела с 1936 года, разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение и частично энергоснабжение.

В зоне подтопления находятся восемь населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Забайкалья. Там расположены 200 жилых домов и живут около двух тысяч человек.