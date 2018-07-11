Почти три тысячи человек эвакуировали в Чите из-за паводка

11 июля, 07:32
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Около трех тысяч человек эвакуировали в Чите из-за затоплений территорий в Забайкалье, сообщает РИА Новости.
В администрации города уточнили, что в Центральном районе затоплено 18 дачных кооперативов, среди которых "Механизатор", "Энергетик", "Маяк", "Рассвет", "Машиностроитель", "Восход", "Луч", "Объединение", "Геолог", и эвакуировано 1316 человек.
В Железнодорожном районе спасли 98 человек, 35 из которых направили в пункты временного размещения, в Ингодинском районе эвакуировали 1446 человек и 45 направили в пункты временного размещения.
Восемь пунктов временного размещения с горячим питанием организовали в краевом центре.
Реки вышли из берегов 8 июля. Паводки, по силе которых Чита не видела с 1936 года, разрушили мосты, нарушили автомобильное сообщение и частично энергоснабжение.
В зоне подтопления находятся восемь населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Забайкалья. Там расположены 200 жилых домов и живут около двух тысяч человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: