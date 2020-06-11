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Происшествия

17:25

В Дептрансе рассказали о состоянии мотоциклиста ДПС после аварии

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram-канале о состоянии мотоциклиста ДПС, который пострадал в результате аварии на Мосфильмовской улице.

Отмечается, что он жив, однако получил многочисленные повреждения. В частности, у него предварительно диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом плеча и закрытая черепно-мозговая травма. В связи с этим мотоциклиста доставили в больницу.

"Сотрудник ГИБДД предварительно жив и госпитализирован в 1-ю Градскую больницу им. Н. И. Пирогова", – исходит из сообщения.

ДТП произошло в результате столкновения служебного мотоцикла ДПС с легковым автомобилем. Мотоциклист проезжал перекресток по прямой, когда другие автомобилисты остановились перед светофором. Однако водитель такси поворачивал налево с полосы встречного движения, и мотоциклист влетел ему в бок.

Мотоциклист ДПС пострадал в аварии на западе Москвы

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