Адвокат танцора Кожевникова заявил, что его могли избить из-за американского гражданства

Фото: РИА/Руслан Кривобок

Члена жюри шоу "Танцы со звездами" и чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова могли избить из-за американского гражданства, считает его адвокат. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он рассказал, что утром 4 мая рядом со станцией метро "Маяковская" на площадке для выгула собак к Кожевникову подошел неизвестный мужчина, который начал задавать танцору разные вопросы. Спустя некоторое время мужчина спросил о месте жительства Кожевникова и начал утверждать, что Москва – это не его город.

"Позже пошли оскорбления в его адрес, чтобы он "убирался в свою Америку", а также в адрес жены Максима, что она "бандеровка" и чтобы убиралась в свою Украину", – отметил он.

По словам адвоката, у Кожевникова действительно имеется двойное гражданство, а его жена переехала в РФ из Одессы. В России же она проживает уже много лет.

После вопросов и оскорблений мужчина якобы напал на танцора и избил его. Кожевников был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, надорванным ухом и гематомами, подчеркнул защитник.

"Это статья 112, часть 2 УК РФ "Причинение вреда здоровью средней тяжести", предусматривает до 5 лет лишения свободы", – отметил он.

Адвокат добавил, что мужчину смогли задержать и он признался в нападении, но попытался найти оправдание произошедшему, говоря, что оборонялся. Три свидетеля отметили, что злоумышленник лжет.

"Мужчина так самооборонялся, что приехавшая скорая помощь не обнаружила у него никаких повреждений. Из травмпункта, после освобождения и суток ареста, мужчина по рекомендации своего адвоката принес справку об ушибах мягких тканей и все", – сказал он.

В данный момент проводится доследственная проверка по сбору материалов для дальнейшего возбуждения уголовного дела, резюмировал адвокат.

11 мая стало известно, что Кожевников был избит в Москве. В СМИ отмечали, что драка произошла еще 4 мая и после нее Кожевников был вынужден обратиться к медикам. Отмечалось, что врачи настояли на госпитализации танцора.



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