Посетителя кафе в Кунцеве уличили в публичном онанизме

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Личность мужчины, который не раз публично занимался онанизмом в кафе в Кунцеве, устанавливает полиция. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На развратника 10 апреля пожаловался сотрудник сети быстрого питания на Ярцевской улице. Дождавшись приезда наряда, он рассказал, что в заведение часто приходит мужчина, который начинает мастурбировать, едва заняв свободное место. При этом еду он тоже заказывает.

По словам сотрудников кафе, неизвестный приходил уже четыре раза. Сейчас его ищут по записям с камер видеонаблюдения.