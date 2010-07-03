Полиция задержала водителя, сбившего участкового на юге Москвы

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Сотрудники полиции задержали водителя "Тойоты", сбившего участкового на юге столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По словам представителя ведомства, после аварии автомобилист скрылся с места происшествия.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль на Братеевской улице. Водитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – рассказал представитель ведомства Агентству "Москва".

Материалы по ДТП сотрудники полиции передадут в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства дела. Участковому оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что возле жилого дома в районе Орехово-Борисово Северное на улице Генерала Белова автомобилист пытался избежать административной ответственности и сбил участкового, а после протащил его на капоте несколько метров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.