Водитель иномарки сбил полицейского на юге столицы и скрылся

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В столичном районе Орехово-Борисово Северное водитель Toyota сбил сотрудника полиции и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Генерала Белова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Агентству "Москва".

"Полицейский с телесными повреждениями обратился в медучреждение", – говорится в сообщении.

Правонарушителя разыскивают полицейские. По факту произошедшего ведется проверка.