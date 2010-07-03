В Воронеже арестовали водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС

Суд в Воронеже арестовал водителя Mercedes-Benz, которого подозревают в том, что он намеренно на полной скорости сбил стоявшего у обочины 21-летнего курсанта МЧС. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Инцидент произошел днем 1 апреля на улице Краснознаменная. 45-летний автомобилист сбил молодого мужчину, курсанта Воронежского института – филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия". Все произошло у входа в учебное заведение на улице Краснознаменной. Водитель скрылся с места происшествия, а парня доставили в больницу с сотрясением головного мозга и другими травмами.
Следователи и правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, в том числе личный конфликт. "На допросе он воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против самого себя", – указали в СУ СК.
По данным СМИ, пострадавшего в ДТП зовут Давид Геворгян – молодой человек приехал в Воронеж на учебу из Севастополя. Личность виновника происшествия не разглашается.
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