Сбившая столичного полицейского иномарка протащила его на капоте

Фото: СК РФ

Водитель автомобиля Toyota, который сбил полицейского в районе Орехово-Борисово Северное, протащил пострадавшего на капоте несколько метров. Об этом сообщает сайт СК по Москве.

После случившегося следователи начали проверку. Виновника ДТП сейчас ищут, а сбитый полицейский обратился к врачам. Отмечается, что здоровье стража порядка вне опасности.

Наезд произошел 11 апреля на улице Генерала Белова. Покалечив полицейского, автомобилист скрылся.